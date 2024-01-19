Росстат: больше всего в 2023 году в России подорожали яйца, груши и помидоры

Росстат опубликовал данные, какие товары из продуктовой корзины наиболее прибавили в стоимости за ушедший 2023 год.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результат анализа данных Росстата, Топ-10 самых подорожавших продуктов в РФ за указанный период времени возглавили помидоры и груши. Особенно прибавили в цене куриные яйца.

«Яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%», — содержится в отчеты ведомства.

Также рост цен в 2023 году был зафиксирован аналитиками Росстата на бананы и виноград (45% до 50% соответственно). Замкнули список наиболее подорожавших товаров апельсины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что крупнейшая птицефабрика Белоруссии поделится яйцами с Россией.