Крупнейшая птицефабрика Белоруссии поделится яйцами с Россией

Президент Белоруссии посетил новый торговый центр в Минске и зашел в магазин птицефабрики, поручив поделиться яйцами с Россией. Об этом сообщает РИА Новости .

Витебская бройлерная птицефабрика является одним из крупнейших предприятий в регионе и по сути занимает лидирующие позиции в отрасли. Зайдя в фирменный магазин, Лукашенко поинтересовался, есть ли яйца. Получив ответ гендиректора, он попросил перекинуть их в Россию.

Генеральный директор Анна Норкус рассказала главе государства, что 70% товара идет на внутренний рынок страны, а 30% уходит в другие страны. По ее словам, Россия забирает себе 16%, еще 10% поставляют в Китай, а 4% в остальные страны бывшего Союза.