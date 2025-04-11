Росстат повысил оценку роста экономики страны за 2024 год

Выработка российского внутреннего валового продукта на протяжении 2024 года оказалась выше, чем это считалось ранее. Она увеличилась за год вместо 4,1% на 4,3%, такое заявление сделал Росстат. Об этом сообщило РИА Новости.

По утверждению ведомства, на протяжении ушедшего года объем ВВП России в абсолютном значении составил 201,152 трлн руб.

«Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,3%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2023 года — 109,3%», — указал Росстат в своем отчете.

По мнению аналитиков, в IV квартале 2024 года рост ВВП заметно ускорился по сравнению с III кварталом. За счет этого и происходит переоценка годового показателя.

Ранее глава ВТО Оконджо-Ивеала сообщила о высоких рисках для мировой экономики из-за торговой войны, которая будет развязана между США и рядом стран. По ее мнению, мировой ВВП может снизиться на 7% в течение длительного срока.