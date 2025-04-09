В ВТО заявили о риске снижения на 7% мирового ВВП на фоне пошлин

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала допустила процесс фрагментации мировых торговых отношений по геополитическим линиям на фоне пошлин, которые США и Китай ввели в отношении друг друга. Как сообщил ТАСС, соответствующая информация от имени руководителя ВТО распространяется пресс-службой организации.

По мнению Оконджо-Ивеала, риски фрагментации мировой торговли в настоящее время являются потенциальными. Сделала она прогноз и о том, какими потерями может обернуться подобное развитие ситуации.

«Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%», — считает руководитель ВТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Это решение было мотивировано неуважительным отношением азиатской страны к мировым рынкам.