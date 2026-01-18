Рост мировых цен резко увеличил стоимость золотого запаса РФ

Российские золотые резервы за прошедший год значительно увеличились в стоимости благодаря стремительному росту мировых цен на драгоценный металл. Суммарная стоимость золота в хранилищах страны выросла сразу на рекордные 130 миллиардов долларов, выяснило РИА Новости .

Согласно данным Центрального банка, на начало 2025 года объем золотого запаса оценивался в 195,7 миллиарда долларов. К январю 2026 года этот показатель достиг уже 326,5 миллиарда долларов, что стало максимальным приростом за всю историю наблюдений.

Основной причиной столь резкого увеличения стало масштабное подорожание золота на международном рынке. За рассматриваемый период стоимость тройской унции выросла с 2,6 тысячи до 4,4 тысячи долларов, то есть примерно в 1,7 раза.

При этом в физическом выражении объем золотого запаса не только не увеличился, но даже немного сократился. По данным на 1 декабря прошлого года, он составил 74,8 миллиона тройских унций, или около 2326,5 тонны, что примерно на 0,2 миллиона унций меньше, чем годом ранее.

Несмотря на небольшое снижение фактического объема металла, доля золота в международных резервах России продолжила расти. К началу января она достигла 43,3 процента, что подтверждает укрепление роли драгметалла в структуре активов страны.

В то же время валютная часть резервов увеличивалась значительно медленнее. За год ее объем вырос лишь на 3,6 процента и составил 428,3 миллиарда долларов.

Ранее стало известно сколько денег нужно иметь в банке, чтобы жить на пассивный доход.