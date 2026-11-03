Рост проектной занятости: самозанятые и ИП увеличивают долю заявок во всех кредитных категориях

На фоне стремительного роста проектной занятости российские банки меняют свое отношение к фрилансерам, открывая для них доступ к ипотеке и автокредитам. Как отмечают эксперты финансового маркетплейса Банки.ру, доля заявок от самозанятых увеличивается во всех основных кредитных категориях, причем количество доступных им программ продолжает расти даже на фоне общего сокращения банковских продуктовых линеек. Об этом сообщает радио Sputnik .

Цифры за январь–август 2026 года говорят сами за себя: по данным Банки.ру, на самозанятых теперь приходится 10% заявок на кредитные карты, 9% — на ипотеку и потребительские ссуды, и 8% — на автокредиты. Самый впечатляющий рывок за два года произошел в ипотеке и потребкредитовании: доля заемщиков с налогом на профессиональный доход в этих сегментах подскочила с 4% в 2024 году до 9% в 2026-м. По кредитным картам показатель вырос с 7% до 10%, по автокредитам — с 7% до 8%. Индивидуальные предприниматели также показывают уверенный рост: в ипотеке их доля увеличилась с 3% до 6%, в потребительских кредитах и картах — с 2% до 4%, в автокредитовании — с 4% до 5%.

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова объясняет этот тренд тем, что аудитория самозанятых стала массовой, а их доходы — прозрачными. По данным ФНС, на 1 сентября 2026 года в России насчитывалось 17,4 млн самозанятых, из которых 9,5 млн получали доход в 2025 году. Эту базу легко проверить через налоговую, поэтому банкам проще оценивать риски. Однако, несмотря на прогресс, самозанятым все еще доступна менее половины кредитных программ на рынке.

При этом меняется и сам портрет заемщика. Данные партнера Solar Staff показывают, что проектная работа сегодня охватывает не просто фрилансеров, а высококвалифицированных специалистов — от программистов и аналитиков до креативных директоров. Гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко подчеркивает, что для многих проектная занятость стала устойчивой моделью с доходом выше 100 тыс. рублей в месяц. Поскольку деньги часто поступают от нескольких заказчиков с разной периодичностью, банкам приходится перестраивать скоринг, оценивая не только размер, но и особенности формирования дохода.

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