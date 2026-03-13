Рост цен на нефть не приведет к скачку стоимости топлива в России

Резкого роста цен на бензин в России из-за подорожания топлива на мировом рынке на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке ожидать не стоит. Такое мнение в беседе с « Известиями » высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам специалиста, стоимость бензина в России во многом формируется за счет налогов и различных сборов, тогда как доля самой нефти в конечной цене топлива сравнительно невелика. В отличие от ряда стран Европы и Соединенные Штаты, где стоимость нефти сильнее влияет на цену бензина, в России основной вклад в цену литра топлива вносят акцизы и другие обязательные платежи.

Юшков также отметил, что повышение мировых цен на нефть может даже способствовать стабилизации внутреннего рынка. По его словам, при более высокой стоимости сырья нефтяные компании получают большую выручку от экспорта, что снижает давление на внутренние цены.

Эксперт добавил, что российские власти продолжают следить за ситуацией на топливном рынке. При этом правительство стремится удерживать рост стоимости бензина на уровне, сопоставимом с инфляцией, чтобы избежать резких скачков цен для потребителей.

Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит 100 км пути на электромобиле.