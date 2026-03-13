Рост цен на память превысил 180% из-за бума ИИ-инфраструктуры

Аналитики компании Counterpoint Research опубликовали неутешительный прогноз для рынка полупроводниковой памяти, пишет портал ixbt.com. По их данным, дефицит чипов памяти сохранится как минимум до второй половины 2027 года. За последнее время цены на память взлетели более чем на 180%, и в ближайшие кварталы ситуация будет только усугубляться.

Главная причина кризиса — стремительный рост инфраструктуры для искусственного интеллекта. Крупнейшие облачные провайдеры и разработчики ИИ-решений скупают не только самые современные, но и уже устаревшие чипы памяти в колоссальных объемах. Это создает беспрецедентный спрос, который производители не успевают удовлетворять.

В ответ на это производители памяти вынуждены перераспределять свои мощности в пользу корпоративных клиентов. Объемы заказов и норма прибыли в этом сегменте значительно выше, чем в потребительском. В результате рядовые покупатели все чаще сталкиваются с дефицитом и высокими ценами на комплектующие.

Аналитики предупреждают: в ближайшие кварталы ограничения поставок будут только ужесточаться. Переход индустрии на следующее поколение ускорителей ИИ лишь усугубит ситуацию.

