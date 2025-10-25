Рубль может укрепиться: аналитик спрогнозировал динамику курса

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансовой организации Александр Шнейдерман в беседе с агентством « Прайм » оценил последствия снижения ключевой ставки Банка России до 16,5%. По его мнению, это решение создаст предпосылки для укрепления национальной валюты.

Аналитик полагает, что после изменения ставки рубль с большей вероятностью будет удерживаться вблизи отметки ₽80 за доллар, а также чаще опускаться ниже этого уровня. В базовом сценарии прогнозируется, что курс сможет закрепиться в диапазоне ₽78–85 за доллар — при условии отсутствия существенных геополитических шоков.

Шнейдерман отметил, что решение ЦБ соответствует ожиданиям рынка на фоне постепенного снижения инфляционного давления. По его словам, сейчас перед регулятором стоит двойная задача:

поддержать экономическую активность;

не допустить нового витка роста цен.

Эксперт пояснил, что текущее снижение ставки создает «небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики». При этом, как подчеркнул аналитик, ставка остается достаточно высокой, чтобы:

сдерживать избыточный потребительский спрос;

поддерживать привлекательность рублевых активов для инвесторов.

Относительно банковской сферы Шнейдерман не прогнозирует резких изменений. Он считает, что кредитные и депозитные ставки останутся на стабильном уровне — финансовые организации, по его мнению, будут демонстрировать такую же сдержанность в своих решениях, как и Центральный банк.

