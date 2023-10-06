«Рубль начал падать еще сильнее»: выяснилось, когда следует продавать доллары

И, как рассказал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, сегодня действительно сложно ответить на вопрос, когда доллар начнет падать.

«На курс рубля влияют множество факторов, таких как цены на нефть, политическая обстановка, инфляция и другие экономические показатели. Но главным фактором в укреплении рубля остается торговый баланс. Стоит отметить, что 1 октября 2023 ввели гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, произошло снижение поступления валютной выручки, следовательно, рубль начал падать еще сильнее, толкнув вверх инфляцию», — рассказал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, уточнил эксперт, продавать ли свои доллары, зависит от наших индивидуальных обстоятельств и целей держателей этой валюты.

«Если курс доллара остается стабильным, то нет необходимости продавать свои сбережения. Однако если курс доллара падает, то мы можем рассмотреть возможность продажи части денег в долларах для их защиты», — отметил Осянин.

В случае, когда у человека нет особых планов на долларовые сбережения и не планируется их использовать в ближайшем будущем, то можно оставить их в долларах. Однако если же нужны деньги для определенных целей, лучше полностью или частично продать их часть и конвертировать в другую валюту.

«С учетом, что курс доллара постоянно меняется, выгодно продавать доллар, когда его курс относительно рубля растет. Если хотим продать доллар, то нам следует следить за курсом и продавать его, когда он достигает наиболее выгодной для нас цены курса», — подытожил экономист.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который пытался ввезти в РФ 10 тыс. долларов.