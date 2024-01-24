Руководители подмосковных предприятий могут принять участие в программе «Лидеры производительности»

Руководители подмосковных предприятий, которые вовлечены в национальный проект «Производительность труда», смогут стать участниками обучающей программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что в этом году повысить квалификацию смогут более 750 руководителей предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявку на обучение можно на сайте центрпроизводительности.рф.

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день в нацпроекте участвует около 230 подмосковных предприятий, которые работают в самых разных сферах деятельности.

В течение 6 месяцев на протяжении 540 академических часов участники изучают новые методы и инструменты совершенствования производства и логистики, маркетинга и продаж, стратегии и управления персоналом. Результатом синергии между управленцами и экспертами программы становится разработка живого проекта — индивидуальной стратегии решения задач, стоящих перед конкретным предприятием на текущий момент.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.