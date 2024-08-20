Руководители, представляющие предприятия Подмосковья, повысили свою квалификацию в рамках нацпроекта

За первые шесть месяцев этого года участие в программе «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда» приняли двенадцать руководителей, представляющих семь предприятий Подмосковья. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Образовательная программа в совокупности с мероприятиями национального проекта „Производительность труда“ поможет компаниям увеличить эффективность производственных процессов и работы предприятия в целом», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что всего в этом году программу повышения квалификации пройдут 750 управленцев со всей России, а за все время работы национального проекта обучатся десять тысяч руководителей предприятий.

В своих аттестационных работах выпускники реализуют проекты повышения производительности труда на конкретных предприятиях. В текущем потоке обучения участники программы разработали 23 проекта по оптимизации производственных и бизнес-процессов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье выплаты к новому учебному году получили уже свыше ста тысяч семей.