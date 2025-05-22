Руководство «Газпрома» рекомендовало не выплачивать дивиденды по акциям за прошлый год

Прошло собрание совета директоров компании «Газпром». Оно рекомендовало акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале организации.

На совете директоров его участники приняли годовую отчетность за прошедший 2024 год, а также всю финансовую отчетность за этот период.

«Рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО „Газпром“ по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО „Газпром“ не объявлять и не выплачивать», — указано в микроблоге.

Теперь собранию акционеров этой компании предстоит проголосовать за предложенные рекомендации. Голосование будет проводиться в заочном формате, акционерам необходимо подать заполненные бюллетени до 26 июня 2025 года.

Ранее сообщалось о решении суда в отношении бывшего директора «Газпром энерго» Алексея Митюшова. Его имущество было обращено в доход государства. Конфискации также подлежат активы его некоторых родственников. Это решение принято в рамках дела о незаконном обогащении.