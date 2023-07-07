Руза, Шатура и Ступино стали лидерами по числу лотов на торгах в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю на торги в Подмосковье было выставлено сто двадцать объектов. Больше всего лотов зафиксировали в Рузе, Шатуре и Ступино. Об этом сообщил областной Комитет по конкурентной политике.

Большая часть лотов — это земельные участки. Их сто шестнадцать. Остальные четыре — здания и некоммерческие помещения.

Так, в Ступино на торги выставили девяносто три лота. Один из них — участок площадью тринадцать соток в селе Липитино. Начальная цена — чуть более 924,6 тысячи рублей.

В Шатуре на торгах доступно сорок шесть объектов. Один из лотов — участок для строительства дома в деревне Пожога. Срок аренды — тринадцать лет и два месяца. Начальная цена — 26,6 тысячи рублей в год.

В Рузском городском округе на торги выставили тридцать объектов. Например, в поселке Тучково предлагается в аренду на десять дет нежилое помещение площадью 45 квадратных метров. Там можно разместить магазин, аптеку, детсад, салон красоты или офис. Начальная цена — 307,3 тысячи рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что оформлять участки под нестационарные объекты можно будет в электронном виде за три недели.