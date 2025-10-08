Россиянам назвали способы не остаться без денег и недвижимости при приобретении жилья

Сложившаяся судебная практика по делам о мошенничестве с недвижимостью демонстрирует парадоксальную ситуацию, когда добросовестные покупатели остаются и без денег, и без жилья. Эксперты отмечают, что эта проблема приобрела системный характер: только в крупных городах за 2024 год зафиксировано около ста подобных случаев. По словам риелтора Константина Барсукова, мошенники годами отрабатывают схему, при которой владельцы квартир, преимущественно пенсионеры, под психологическим давлением продают свое жилье, полагая, что помогают правоохранительным органам. Однако настоящей жертвой в конечном итоге становится покупатель, который приобрел недвижимость по всем юридическим формальностям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что суды, руководствуясь принципом защиты слабой стороны, часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность обманутым продавцам, даже если те уже получили денежные средства. Подобная судебная практика создает опасный прецедент, фактически поощряя новые злоупотребления. Недобросовестные собственники получают возможность инсценировать давление мошенников, чтобы, получив рыночную стоимость квартиры, через суд вернуть ее обратно. При этом взыскать с продавца уплаченные деньги практически невозможно — он может инициировать процедуру банкротства, а единственное жилье по закону не подлежит изъятию.

По мнению риелтора, покупателям следует проявлять особую бдительность при сделках с определенными категориями собственников. Тревожными сигналами являются: пожилой возраст продавца, его отказ от общения с родственниками, отсутствие планов по последующему приобретению жилья, необычная уступчивость в переговорах и признаки стрессового состояния. Также стоит насторожиться, если в квартире присутствуют подозрительные памятки с номерами телефонов, подписанные как МВД или ФСБ.

Он резюмировал, что проблема требует не только повышенной осмотрительности со стороны покупателей, но и пересмотра судебного подхода, который в настоящее время создает неравные условия для участников рынка недвижимости и провоцирует новые случаи мошенничества.

