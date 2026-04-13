Рынок IT-2026: эксперт раскрыл, почему ИИ вытесняет начинающих программистов с рынка

В 2026 году программистам, особенно начинающим, придется непросто. Директор по продукту платформы «Сфера» Сергей Полиненко прогнозирует, что найти работу станет сложнее — и дело не только в традиционной конкуренции. Бизнес повсеместно режет бюджеты и больше не хочет нанимать новичков, которых нужно долго вводить в курс дела. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, раньше типовые задачи — простые правки, написание шаблонного кода, тестирование базовой логики — отдавали джуниорам как стартовую ступеньку. Теперь эти задачи все чаще решают ИИ-инструменты. Они не устают, не требуют зарплаты и не задают лишних вопросов. В итоге доля вакансий для специалистов без опыта в январе 2026 года рухнула до 10–11%. Для сравнения: в среднем по всем отраслям этот показатель держится на уровне 37–38%. Разрыв колоссальный.

Эксперт добавил, что работодателю больше не интересно, что вы прошли курс на «Степике» или знаете теорию на зубок. Этого мало. Теперь нужно доказать, что ты можешь собрать работающий сервис, разобраться в чужой логике, красиво оформить код, протестировать его и — главное — внятно объяснить, почему ты принял то или иное решение.

По его мнению, в IT больше не берут «потенциальных» сотрудников. Хотите работу — будьте готовы показать реальный продукт. Рынок стал жестче, но прозрачнее: либо вы уже умеете, либо вас заменят нейросетью.

