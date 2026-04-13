Рынок смартфонов сократился с начала 2026 года

Мировой рынок смартфонов продемонстрировал спад в первом квартале 2026 года. Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research (CR), объем глобальных поставок устройств сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают снижение с дефицитом и подорожанием ключевых компонентов — оперативной памяти DRAM и накопителей NAND. Отмечается, что рост спроса на технологии искусственного интеллекта усилил нагрузку на производственные мощности, что привело к удорожанию оборудования и ограничению доступности комплектующих.

Лидирующую позицию по-прежнему занимает Apple, на которую пришлось около 21% мировых поставок. Следом идут Samsung с долей 20% и Xiaomi — 12%. В пятерку крупнейших производителей также вошли Oppo (11%) и Vivo (8%).

По итогам квартала большинство брендов сократили объемы отгрузок. Исключением стала Apple, которая смогла увеличить поставки примерно на 5%. Аналитики объясняют это эффективным управлением цепочками поставок, а также высоким спросом на новую линейку смартфонов iPhone 17.

Таким образом, рынок смартфонов оказался под давлением сразу нескольких факторов, включая технологические тренды и ограничения в производстве, что отразилось на динамике поставок ведущих производителей.

