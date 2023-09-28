«Рынок сразу реагирует»: названо условие возникновения пищевого дефицита в РФ

«Учитывая, что сегмент пищевых ингредиентов импортозависим на 85-90%, иностранные пищевые добавки есть в каждом продукте, производимом в РФ. Но жесткого дефицита в пищевых добавках, как было в 2021-2022 году, сейчас нет», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».