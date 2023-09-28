«Рынок сразу реагирует»: названо условие возникновения пищевого дефицита в РФ
Технолог Савенкова озвучила, на сколько производство пищи зависит от импорта
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Практически в каждом российском продукте есть иностранная составляющая. Однако дефицит по этой причине России не грозит.
Об этом рассказала доктор технологических наук, профессор, директор НИИ качества, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов РЭУ им.Г.В.Плеханова Татьяна Савенкова.
«Учитывая, что сегмент пищевых ингредиентов импортозависим на 85-90%, иностранные пищевые добавки есть в каждом продукте, производимом в РФ. Но жесткого дефицита в пищевых добавках, как было в 2021-2022 году, сейчас нет», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако, по словам Савенковой, рынок приспособился, нашлись новые поставщики и склады полны.
«Потенциально при изменении экономической и политический конъюнктуры дефицит может возникнуть: сбой в логистике, техногенные аварии на предприятии — на это рынок сразу реагирует», — пояснила она.
Ранее эксперт заявил, что на российском рынке увеличился ассортимент зарубежного алкоголя.