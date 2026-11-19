Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров анонсировал создание персональных агентов на базе искусственного интеллекта для пассажиров. По его словам, внедрение технологии запланировано на 2027–2028 годы. Об этом глава холдинга заявил в рамках XX Международного форума «Транспорт России», проходящего в Москве.

Белозеров пояснил, что новый ИИ-помощник позволит упростить сложные логистические цепочки до одного голосового или текстового запроса. Например, пассажир сможет одним сообщением заказать билеты для всей семьи с учетом расположения мест, а также организовать трансфер на такси и бронирование жилья в пункте назначения.

«Все эти операции должны быть утилизированы до одного запроса своему агенту… И все это в словесном порядке должно быть услышано, обработано и выдан конкретный результат», — отметил он.

Кроме того, гендиректор подчеркнул, что технологии ИИ уже активно используются в РЖД для организации движения поездов, включая системы компьютерного зрения и подсказки для машинистов. Форум «Транспорт России», где были озвучены эти планы, продлится до 20 ноября в Гостином дворе и собрал представителей власти и транспортного бизнеса для обсуждения национальных проектов в отрасли.