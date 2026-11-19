«Один запрос — и все готово»: РЖД создаст личного ИИ-агента, который сам купит билеты и закажет такси
Белозеров: РЖД разработает персональных ИИ-агентов для пассажиров к 2028 году
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров анонсировал создание персональных агентов на базе искусственного интеллекта для пассажиров. По его словам, внедрение технологии запланировано на 2027–2028 годы. Об этом глава холдинга заявил в рамках XX Международного форума «Транспорт России», проходящего в Москве.
Белозеров пояснил, что новый ИИ-помощник позволит упростить сложные логистические цепочки до одного голосового или текстового запроса. Например, пассажир сможет одним сообщением заказать билеты для всей семьи с учетом расположения мест, а также организовать трансфер на такси и бронирование жилья в пункте назначения.
«Все эти операции должны быть утилизированы до одного запроса своему агенту… И все это в словесном порядке должно быть услышано, обработано и выдан конкретный результат», — отметил он.
Кроме того, гендиректор подчеркнул, что технологии ИИ уже активно используются в РЖД для организации движения поездов, включая системы компьютерного зрения и подсказки для машинистов. Форум «Транспорт России», где были озвучены эти планы, продлится до 20 ноября в Гостином дворе и собрал представителей власти и транспортного бизнеса для обсуждения национальных проектов в отрасли.