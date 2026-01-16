РЖД вводит новые правила с 2026 года: россиянам придется платить за билеты больше

В 2026 году вступают в силу некоторые изменения в работе РЖД, затрагивающие стоимость проезда, порядок обслуживания и правила оформления поездок, пишут «Известия».

Основные нововведения касаются тарифной политики, запуска инновационного сервиса и ужесточения документооборота для международных маршрутов.

С начала 2026 года произойдет повышение тарифов на проездные билеты и сопутствующие сервисные услуги. Подорожание коснется поездов дальнего следования всех категорий, включая плацкартные и общие вагоны.

В период высокого туристического сезона с мая по сентябрь рост цен может достигать 20%. Для смягчения нагрузки на пассажиров будут действовать сезонные скидки: до 15% в январе и около 15% в ноябре-декабре.

Также вырастут сборы за услуги повышенного комфорта: постельное белье, дорожные наборы и пресса. Полный пакет удобств в купе и вагонах бизнес-класса будет стоить примерно 805 руб., а в вагоне премиум-класса «Империал» цена может достигать 43 тыс. руб.

Одним из ключевых технологических нововведений станет запуск пилотного проекта по посадке в поезда с использованием биометрических данных пассажиров. Первые испытания системы пройдут на популярных направлениях: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома.

Существенно изменятся правила оформления документов для поездок за пределы России. С 20 января 2026 года дети в возрасте до 14 лет смогут пересекать границу только при наличии собственного загранпаспорта. Свидетельство о рождении утратит статус документа, дающего право на выезд из страны в железнодорожном сообщении.

Все указанные меры будут внедряться последовательно и затронут как внутренние, так и международные перевозки, обеспечивая плавный переход к обновленным условиям обслуживания.

