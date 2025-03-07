С 1 апреля в России повысят социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Таким образом, сумма выплаты в среднем составит 15,5 тыс. рублей, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Получателями социальной пенсии являются граждане, которые не наработал право на получение страховой пенсии или пенсии по выслуге лет. Социальная пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока в 65 и 70 лет соответственно для женщин и мужчин. Также социальные пенсии получают по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Эксперт также отметила, что будут проиндексированы пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, лиц, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

Ранее сообщалось о том, что средний рост зарплат в РФ почти на 10% превысил инфляцию.