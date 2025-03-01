Зарплата увеличится: на какую сумму может рассчитывать работник в 2025 году

Средняя зарплата по итогам 2024 года выросла во всех регионах России, составив порядка 88 тысяч рублей. Это показал анализ РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Прирост зарплат (19%) превысил официальную годовую инфляцию (9,52%) почти на 10%, отметила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 11 субъектах средняя зарплата и вовсе превысила 100 тысяч рублей. Это весомый показатель даже при инфляции на потребительскую корзину, по некоторым позициям достигающей 20–40%, особенно в регионах, где из-за климатических условий стоимость продуктов значительно превышает средние показатели по стране, подчеркнула эксперт. Регионов со средней зарплатой в 50–55 тысяч рублей (в 1,1–1,6 раза меньше средней по стране) немного, и они в основном дотационные, добавила Литвиненко.

«Если на территории региона есть ключевые предприятия, ресурсы, либо региональными властями созданы благоприятные инвестиционные условия для притока капитала, активов или ученых с разработками, то видно стимулирование роста заработной платы. В тех регионах, где нет ресурсов или региональные власти не столь эффективно сработали по созданию благоприятных условий, наблюдается низкая заработная плата», — сообщила экономист.

Несмотря на инфляцию, в стране можно заметить реальный рост доходов населения. Разница между приростом средней зарплаты (19%) и инфляцией (официальной — 9,52% по итогам 2024 года) составляет почти 10%, подчеркнула эксперт. При этом она добавила, что реальная инфляция на потребительскую корзину составила порядка 20–25%.

«Нужно понимать, что действительно был рост цен на продукты в определенные месяцы, плюс сезонность в ряде регионов. Повышенный рост зарплат, когда действительно был экономический рост в большинстве регионов России, позволил перекрыть инфляцию и рост ставки рефинансирования», — объяснила Литвиненко.

В России сохраняется рекордно низкая безработица (2,3% по итогам 2024 года). В связи с этим теперь не работники борются за вакантное место, а работодатели конкурируют не только за квалифицированного специалиста, а уже за любого. Повышенный спрос на рабочую силу также способствует росту зарплат, заявила эксперт. По ее словам, низкая безработица сохранится еще в течение 2–3 лет.

«Инфляция будет продолжать съедать какой-то процент зарплаты, и в то же время это будет стимулировать рост зарплат, потому что есть спрос на рабочую силу, и работники, понимая планку заработной платы, готовы идти только на определенные деньги. Рост зарплат составит 12–15%, инфляция в среднем будет колебаться от 10% до 12% в зависимости от месяца 2025 года. Скорее всего, мы сможем выйти на разницу 8–10% между приростом зарплат и инфляцией», — заключила специалист.

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