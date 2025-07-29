С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам. Об этом в интервью ТАСС сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

Это важное изменение, которое затронет различные сферы жизни граждан, отметила она.

Пенсионные выплаты работающих пенсионеров увеличат на основе пенсионных баллов, которые были начислены за прошлый год, пояснила сенатор.

Размер прибавки будет зависеть от размера дохода пенсионера и пенсионных коэффициентов.

Ранее стало известно, в каких регионах России выплачиваются самые высокие пенсии.