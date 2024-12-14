В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам ко дню рождения 13-ю пенсию

Об этом со ссылкой на вице-спикера парламента Бориса Чернышова сообщает РИА Новости.

Дополнительная пенсия будет выплачиваться всем пенсионерам.

По мнению автора инициативы, данная мера позволит компенсировать расходы пожилых граждан на празднование, а годовые доходы пенсионеров вырастут на 8,3%.

Кроме того, 13-я пенсия станет символом заботы государства о своих гражданах, которые внесли свой вклад в развитие страны, добавил Чернышов.

Ранее сообщалось о том, что Госдума приняла закон о включении в пенсионный стаж граждан РФ работу на Украине.