С 1 января МРОТ составит 22,4 тыс. руб.
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После Нового года материальное положение россиян несколько улучшится.
С 1 января 2025 года в России будет повышен минимальный размер оплаты труда.
Об этом в интервью изданию РИА Новости сообщила Светлана Бессараб, член комитета Государственной Думы по социальной политике.
По ее словам, МРОТ увеличится до 22,4 тысячи рублей, то есть на 16% больше, чем сейчас.
Финансовая ситуация улучшится более чем у 4 млн работников бюджетных учреждений. Также изменение коснется более 1,7 млн сотрудников реального сектора экономики.
Ранее сообщалось о том, что более 40 миллиардов рублей направят на поддержку пенсионеров в Подмосковье в 2025 году.