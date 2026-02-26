Тревел-блогер: ждать горящих туров на лето бесполезно — будет только дороже

Если вы все еще надеетесь урвать горящий тур на лето за копейки, поторопитесь — или готовьтесь переплачивать. Тревел-блогер Александр Тишков в интервью радио Sputnik предупредил : самые лакомые предложения разбирают уже сейчас, и дальше цены будут только ползти вверх. В его компании, например, больше половины популярных дат на теплое время года уже выкуплены, остаются лишь неудобные варианты.

Эксперт советует не тянуть с бронированием, потому что дешеветь туры точно не будут. Наоборот, стоимость пакетов к лету станет расти ускоренными темпами. И дело не только в сезонном спросе, когда с каждой проданной путевкой билеты дорожают. Свою лепту вносят инфляция, подросший НДС и налоги. Тишков приводит конкретные цифры: только после Нового года цены в их компании подскочили на 30–40%.

По его словам, чем ближе лето, тем меньше выбора и больше нулей в чеке. Так что либо планируйте отпуск уже сейчас, либо готовьтесь к тому, что отдых обойдется в круглую сумму, а отель у моря придется выбирать из того, что осталось.

Ранее сообщалось, что Турция рухнула в цене: путевки в Анталию раздают всего за 24 тыс. рублей.