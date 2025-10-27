С 1 ноября ФНС получает внесудебные полномочия для взыскания долгов с граждан

С первого дня ноября в России вступают в силу значительные поправки в федеральное законодательство, которые наделяют Федеральную налоговую службу (ФНС) новыми серьезными полномочиями. Согласно изменениям в закон № 287, ведомство получит право взыскивать задолженности с физических лиц и самозанятых, минуя судебные инстанции, сообщил портал aif.ru.

Реформа процедуры взыскания затронет те категории долгов, которые граждане обязаны рассчитывать самостоятельно. Это относится, в частности, к налогу на доходы, декларируемому по форме 3-НДФЛ, а также к обязательным платежам, возникающим при ведении профессиональной деятельности.

Новый внесудебный механизм будет запускаться по следующему алгоритму:

1. ФНС направит должнику уведомление через официальные каналы: личный кабинет на сайте налоговой, портал «Госуслуги» или заказным почтовым отправлением.

2. У гражданина будет законодательно установленный месячный срок (30 дней) для того, чтобы оспорить предъявленные требования, если он с ними не согласен.

3. Если в течение этого времени возражений не поступит, налоговики получат законное право на бесспорное списание денежных средств без получения судебного приказа или решения.

В первую очередь взыскание будет обращено на рубли и иностранную валюту на банковских счетах, а также на электронные кошельки. Если этих активов окажется недостаточно для погашения всей суммы долга, ФНС получит возможность наложить взыскание на имущество неплательщика.

Целью законодательных новаций, как отмечают эксперты, является упрощение административных процедур для взыскания подтвержденных задолженностей и разгрузка судов от большого количества однотипных дел. Специалисты рекомендуют россиянам внимательно следить за налоговыми уведомлениями и оперативно реагировать на претензии со стороны фискальных органов.

Ранее сообщалось, что перед единым сроком уплаты налогов грозят новые схемы обмана.