Замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил о подготовке запрета на деятельность майнинга в некоторых российских регионах, страдающих от энергодефицита. Об этом он заявил форуме РБК Tech, передает ТАСС.

По его словам, в число таких регионов вошли Дальний Восток, юго-запад Сибири и Юг страны, где до 2030 года невозможно обеспечить увеличение энергомощностей.

В августе в России приняли закон о легализации майнинга в России. Он вступит в силу 1 ноября. Как отметил президент РФ Владимир Путин, существует риск дефицита электроэнергии, вызванного ростом спроса на криптовалюты.

Майнинг представляет собой это процесс, при котором создаются новые блоки в блокчейне и подтверждаются транзакции. Участники сети, называемые майнерами, используют мощные компьютеры для решения сложных математических задач. За это они получают вознаграждение в виде новых монет и комиссии за транзакции. Майнинг играет ключевую роль в некоторых криптовалютах, таких как Bitcoin и Ethereum.

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