В Госдуме рассказали о новом способе обмана туристов

Летний сезон является порой отпусков, однако радостное предвкушение поездки за границу может омрачиться встречей с киберпреступниками. По словам члена комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, злоумышленники вновь активизировали схему обмана путешественников с фальшивыми сайтами, которые имитируют ресурсы страховых компаний и визовых центров. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что мошенники создают внешне правдоподобные копии сайтов популярных компаний или регистрируют домены, которые напоминают официальные. На подобных ресурсах размещаются заманчивые предложения: быстрое оформление виз, туристических страховок, приглашений и прочих документов. В действительности никакие документы не оформляются, а деньги исчезают вместе с сайтом.

По мнению парламентария, аферисты активно применяют контекстную рекламу и мессенджеры с целью того, чтобы их фальшивые сайты появлялись в топе поисковой выдачи. Они имитируют интерфейс официальных структур, используют гербы, формы заявок и даже поддельные отзывы. Злоумышленники играют на человеческой психологии, обещая простоту и скорость оформления документов.

Он подчеркнул, что сегодня важно быть бдительными и тщательно проверять ресурсы, которые предлагают услуги по оформлению документов. Кроме того, нужно системное просвещение населения в области информбезопасности, особенно в преддверии туристических сезонов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии перечислили правила поведения при потере документов.