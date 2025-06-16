С 1 сентября в России изменятся правила расчета среднего заработка

С 1 сентября этого года в РФ изменятся правила расчета среднего заработка для начисления выходного пособия и отпускных. О нововведениях сообщает РИА Новости.

Средний заработок будет рассчитываться следующим образом: средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце. Новые нормы будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Если сотрудник работает по графику с суммированным учетом рабочего времени, то расчет будет так: средний почасовой заработок будет умножаться на среднее количество рабочих часов в месяце.

Ранее сообщалось о том, что компания в Сергиевом Посаде после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам долг по зарплате на 100 млн руб.