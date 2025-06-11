Компания в Сергиевом Посаде после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам долг по зарплате на 100 млн руб.

Компания в Сергиевом Посаде после вмешательства городской прокуратуры выплатила сотрудникам долг по зарплате более чем на 100 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Открытое акционерное общество не платило сотрудникам зарплату с марта по апрель текущего года. В результате возникла задолженность, размер которой превысил 100 млн руб.

Прокуратура провела проверку, по итогам которой гендиректору компании внесли пять представлений и привлекли нарушителя к административной ответственности. В результате были восстановлены права работников.

Также были поданы судебные иски о взыскании компенсации за задержку зарплаты и морального вреда. Они находятся на рассмотрении.

Ранее после вмешательства прокуратуры в Воскресенске жителям произвели перерасчет за ЖКУ ненадлежащего качества.