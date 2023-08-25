«С каждой лишней каплей воды утекают и ваши деньги»: как россияне могут экономить, пока в Европе растут цены на ЖКУ

После начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины, европейские лидеры сочли своим долгом бороться с якобы российской агрессией. Уже привычным инструментом для этих целей стали санкции в отношении компаний, представляющих те или иные отрасли бизнеса в России, в том числе энергетику. Однако этот санкционный удар угодил, прежде всего, в простых европейцев.

Увидеть квитанцию и умереть

Предельные цены на энергию Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem) впервые за долгое время сократились и перешли порог в 2000 фунтов стерлингов. Однако это вовсе не значит, что теперь британцы будут платить меньше.

По подсчетам английских СМИ, сумма в квитанциях домохозяйств в Англии, Уэльсе и Шотландии в среднем будет находиться на уровне 1923 фунта стерлингов в год, что в перерасчете на рубли превышает цифру в 230 тыс. — практически 20 тыс. рублей в месяц.

Фото: [ freepik.com ]

Как снизить платежи

Если прошлой зимой граждане Соединенного Королевства получали поддержку от государства в размере 400 фунтов стерлингов, в этом году такая помощь больше недоступна. Британцы вынуждены будут затянуть пояса и справляться своими силами.

А вот наши сограждане, хотя и не сталкиваются с такими ценниками на ЖКУ, но все равно имеют возможность сэкономить. Некоторые из напутствий, которые дала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, могут намотать на ус и англичане.

«Проводите регулярную проверку счетов на коммунальные услуги, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете, пользуйтесь всеми возможными льготами и субсидиями, которые предоставляет нам государство. По возможности, отключите все услуги, которыми не пользуетесь», — посоветовала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, следует установить счетчики на все виды потребления: электроэнергии, газа и воды. Это позволит увидеть реальный расход ресурсов и оптимизировать их использование.

«Устраните все возможные протечки из кранов. Используйте устройства для сбережения воды, такие, как душевые головки с низким расходом воды и двойные кнопки для смыва унитазов. С каждой лишней каплей воды утекают и ваши деньги. Проверьте теплоизоляцию окон и входной двери. Установите регулируемые батареи отопления, что немаловажно, особенно в осенне-весенний сезон», — отметила Проданова.

Также, по ее словам, следует переключиться на энергосберегающие лампы — они потребляют в 5-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы. Также не следует забывать отключать электроприборы, когда они не используются.

Ранее мы сообщали о том, что в одном из подмосковных ЖК теперь можно за сдачу тары получить скидку на оплату ЖКХ.