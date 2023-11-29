С начала этого года специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» отработали 10 тысяч обращений

В этом году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» в Подмосковье поступило деять тысяч сто пятьдесят два вопроса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что на данный момент 98 процентов запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов, при этом для решения большей части вопросов достаточно простой консультации. Наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей.

Примечательно, что за каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в Штаб по защите бизнеса.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Подмосковья делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.