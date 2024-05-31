С начала этого года в Подмосковье уже почти тридцать инвесторов получили землю за рубль

Участниками областной программы «Земля за 1 рубль», действие которой продлили на этот год, в этом году уже стали двадцать семь подмосковных инвесторов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 19 млрд. рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 1000 рабочих мест. Всего же в рамках программы «Земля за 1 рубль» в регионе на разных стадиях реализации уже находится около 160 инвестпроектов. Общая площадь предоставленных участков для бизнеса в этом году составила более 90 гектаров. Участки предоставлены по льготной аренде в 15 городских округах, а всего в проекте импортозамещения задействованы 50 городских округов.

Напоминаем, что реализация программы «Земля за 1 рубль» началась в регионе весной 2022 года. За это время бизнес в Московской области получил в льготную аренду земельные участки общей площадью более 700 гектаров.

Ранее стало известно, что Подмосковье и Андижанская область Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере.