С начала года Корпорация развития Московской области привлекла в регион более 40 млрд рублей

Корпорация развития Московской области (КРМО) подвела промежуточные итоги работы с инвесторами в 2024 году. Так, с начала года КРМО привлекла более сорока двух миллиардов рублей, что на 55% больше, чем было привлечено за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На текущий момент в проработке КРМО находятся еще 365 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 360 млрд рублей. Это проекты, в том числе, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, металлообработки», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Так, компания «ИНФРАПРО», занимающаяся производством технических газов, а также сервисным обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ, построит новое предприятие в индустриальном парке «Есипово». Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.