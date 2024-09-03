С 1 сентября в России резко выросла стоимость жидкостей для вейпов

Теперь минимальная цена таких продуктов составляет 2130 руб. за 30 мл. Это подорожание вызвано введением новых требований к продаже табачной продукции, сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

Это внезапное подорожание вызвало волну недовольства среди вейперов и представителей бизнеса. Потребители сталкиваются с проблемой неудобства покупки и необходимости тратить значительные суммы на привычные продукты.

Малые и средние предприятия уже начинают испытывать ощутимое давление на свои бюджетные планы. Им приходится пересматривать ценовую политику и стратегии продаж, чтобы сохранить конкурентоспособность и избежать потерь.

Кроме того, повышение цен на жидкости для вейпов может спровоцировать рост интереса к самозамесам, когда пользователи самостоятельно создают смеси для своих устройств, что, в свою очередь, может вызвать вопросы по поводу качества и безопасности таких продуктов.

Ранее сообщалось, что в России отменили бумажную маркировку табачной продукции.