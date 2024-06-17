С прошлого года объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов

Суммарно с 2023 года поддержанный экспорт Подмосковья в Узбекистан на текущий момент составляет уже более десяти с половиной миллионов долларов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Во многом этот высокий показатель достигнут благодаря поддержке региона. Например, Фонд помогает экспортерам стать участниками отраслевых мероприятий, где они знакомятся с потенциальными партнерами и нередко подписывают с ними экспортные контакты», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и «Нефть и Газ Узбекистана». Общее число участников составило 24 подмосковные компании. Кроме того, в 2024 году также планируется проведение бизнес-миссии в Ташкент и участие в международной выставке AquaTherm Tashkent 2024.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что специалисты МФТИ создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец.