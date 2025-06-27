«Сами сдохнут»: Путин ответил Западу на заявления о крахе российской экономики
Путин: Запад пытается похоронить экономику РФ при собственном кризисе
Фото: [t.me/news_kremlin]
Президент России Владимир Путин после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске резко прокомментировал западные прогнозы о скором крахе российской экономики.
Глава государства отметил, что реальные экономические проблемы сейчас наблюдаются именно в западных странах, но почему-то там все время пытаются хоронить экономику России.
«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят», — высказался Путин.
Во время выступления Путин также обратил внимание на парадоксальность западных заявлений.
«Если у нас „все разваливается“, что ж мы „собираемся напасть“ на НАТО? Ну чушь несут», — заявил президент.
Президент подчеркнул, что подобные утверждения используются как предлог для наращивания военных расходов Альянса.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о трудовом триумфе России и ЕАЭС.