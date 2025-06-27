«Сами сдохнут»: Путин ответил Западу на заявления о крахе российской экономики

Президент России Владимир Путин после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске резко прокомментировал западные прогнозы о скором крахе российской экономики.

Глава государства отметил, что реальные экономические проблемы сейчас наблюдаются именно в западных странах, но почему-то там все время пытаются хоронить экономику России.

«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят», — высказался Путин.

Во время выступления Путин также обратил внимание на парадоксальность западных заявлений.

«Если у нас „все разваливается“, что ж мы „собираемся напасть“ на НАТО? Ну чушь несут», — заявил президент.

Президент подчеркнул, что подобные утверждения используются как предлог для наращивания военных расходов Альянса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о трудовом триумфе России и ЕАЭС.