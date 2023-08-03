Цены выросли: товары для школы начали сметать с полок

Ближе к августу в России стартуют школьные ярмарки и базары, и родители выстраиваются в очередь за покупками товаров для своих детей. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Купить все и сразу

Специалист отмечает, что уже к открытию таких ярмарок цены на школьную канцелярию на 10-15% выше июньских показателей. А вот ближе к 1 сентября такого рода товары, напротив, перестают расти в цене. Зато их ассортимент становится менее широким.

«Огромное количество покупателей, пытающихся «купить все и сразу» в последние 2-3 дня перед школой вызывают толкучку в магазинах на тех самых ярмарках, создавая мнимое чувство​ ажиотажа на рынке», — уточнила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Тем, кто не успел

На фоне этой информации, подчеркнула экономист, лучшее время для покупки школьных принадлежностей — начало лета.

«Однако если вы не успели собрать ребенка в школу тогда, то прикупите к 1 сентября минимальный пакет школьных принадлежностей, а уже в первую неделю учебного года ажиотажный спрос на школьные товары и принадлежности спадет. За ним следом вниз поползут и цены», — отметила профессор.

Ранее выяснилось, когда выгоднее собирать ребенка в школу.