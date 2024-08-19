Самолет «Байкал» продают в три раза дороже его начальной стоимости

Самолет «Байкал», который призван заменить советский Ан-2, продают в три раза дороже, чем заявлял Минпромторг в 2019 году. Его стоимость на 2025 год составит порядка 455 млн руб., несмотря на начальную цифру — 120 млн. руб. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил РБК со ссылкой на письмо Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

По данным издания, со следующего года самолет будет дорожать еще на 4% ежегодно, таким образом к 2032 году он будет стоить уже 587 млн руб.

ГТЛК предлагает также услуги долгосрочной аренды самолета на 10 лет. Ставка лизинга одного самолета в следующем году составит 5,4 млн руб. в месяц.

ЛМС-901 «Байкал» — самолет с одним турбинным двигателем, рассчитанный на 9 пассажиров или 2 тонны груза, предназначен для использования на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Максимальная дальность полета — 1,5-3 тыс.

Ранее сообщалось о том, что ГТЛК планирует продавать дроны на маркетплейсе, который создадут в России в следующем году. Вместе с заказом покупатели смогут поставить беспилотник на учет и оформить полис ОСАГО.