Самозанятые Подмосковья могут принять участие в программе наставничества

Подмосковные самозанятые и ИП, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут принять участие в акселерационной программе наставничества 2.0.

Как сообщили в областном Мининвесте, программа пройдет в следующем месяце. В ее рамках проведут обучающие семинары и тренинги, разборы заданий и консультации с наставниками и кураторами.

В завершение программы участники смогут защитить свои проекты перед экспертами. Лучших ждут призы и грамоты.

Участие в программе — бесплатное. Но для этого нужно зарегистрироваться. Сделать это можно на портале проекта до второго ноября.

Возрастное ограничение 14+

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