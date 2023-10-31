Самозанятые Подмосковья могут принять участие в программе наставничества
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковные самозанятые и ИП, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут принять участие в акселерационной программе наставничества 2.0.
Как сообщили в областном Мининвесте, программа пройдет в следующем месяце. В ее рамках проведут обучающие семинары и тренинги, разборы заданий и консультации с наставниками и кураторами.
В завершение программы участники смогут защитить свои проекты перед экспертами. Лучших ждут призы и грамоты.
Участие в программе — бесплатное. Но для этого нужно зарегистрироваться. Сделать это можно на портале проекта до второго ноября.
Возрастное ограничение 14+
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