Самую дешевую студию в Петербурге нашли в Пушкинском районе за 3,5 млн рублей

Эксперт по недвижимости Георгий Патанин раскрыл разброс цен на квартиры студийного типа в Санкт-Петербурге. В интервью «Ленте.ру» он сообщил , что разница между самым доступным и самым дорогим предложением достигает почти 30 раз.

Самое бюджетное жилье нашлось в Пушкинском районе города. Там студию можно приобрести всего за 3,5 млн рублей. Правда, придется подождать — сдача дома запланирована только на 2027 год. К тому же квартира будет продаваться без отделки, так что будущему владельцу предстоит вложиться в ремонт.

На противоположном полюсе — элитное предложение в Петроградском районе. Там за студию просят 102,4 млн рублей. Площадь этой квартиры составляет 56,4 кв метра — вполне приличные размеры для студии.

Для сравнения: еще в конце января 2026 года минимальная стоимость квартиры в новостройке в центре Петербурга оценивалась в 6,99 млн рублей. Теперь же планка бюджетного жилья в области оказалась еще ниже. Впрочем, эксперты предупреждают, что низкая цена часто связана с удаленностью от метро или отсутствием ремонта.

