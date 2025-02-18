Самые популярные иномарки в России за три года подорожали на 42%

По данным аналитиков платформы «Авто.ру Оценка», средняя цена популярных трехлетних иномарок корейских брендов Kia и Hyundai в России на конец 2024 — начало 2025 года составляет примерно 1,7 млн руб. Это на 42% больше, чем стоимость этих автомобилей в конце 2021 года, когда они только поступали в продажу, передает РИА Новости.

Однако эксперты подчеркивают, что говорить о том, что эти автомобили не подешевели, будет неверно из-за изменений в экономике страны и автопарке. Анализируя покупательскую способность, специалисты отмечают, что 1,5 млн руб. в 2021 году эквивалентны примерно 2,1 млн руб. в начале 2025 года.

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», в 2024 году на рынке вторичных автомобилей в России модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми продаваемыми среди иномарок, доступных на новогоднем рынке конца 2021 года.

В аналогичный период седаны B-класса оставались наиболее востребованными моделями иностранных производителей, сообщили в «Авто.ру».

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» посоветовал покупать новые машины, а не «с рук».