Какую купить машину в 2025 году: цены на новые авто и б/у, льготные кредиты

При покупке автомобиля в 2025 году стоит отдать предпочтение новым машинам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Автомобили 2025 года выпуска уже начали поступать дилерам, сообщил «Автостат». Эксперты прогнозируют рост стоимости новых машин на 3-5%. Моржаретто назвал слабым автомобильный рынок в России на данный момент. Покупателям не стоит соглашаться на первое предложение, перед заключением сделки необходимо внимательно изучить возможные варианты и сравнить все детали, отметил он. Обращать внимание нужно не только на место приобретения автомобиля, его марку, но и на условия покупки.

«Взять кредит или заплатить сразу? Ключевая ставка Центробанка «ломовая», но многие компании предлагают свои консолидированные кредиты, которые частично ее погашают, получится уже не 28%, а, скажем, 14%», — подчеркнул автоэксперт.

Он посоветовал по возможности покупать новую машину. При этом добавил, что предложений на рынке б/у автомобилей гораздо больше. Однако найти стоящее предложение «с рук» достаточно сложно, что в том числе связано с активной работой перекупщиков — хорошие авто выкупают очень быстро.

Владельцам относительно свежих автомобилей с хорошим обслуживанием эксперт рекомендовал не спешить менять транспорт. Но все-таки решение значительно зависит именно от самой машины, заключил он.

Ранее стало известно, зачем нужен цифровой рубль.