Самый большой в России поке приготовили в Подмосковье

Поке весом более ста семидесяти килограммов приготовили сотрудники ООО «Европродукт» (ГК «Тамаки») в подмосковном Лыткарино. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Известно, что на изготовление гигантского поке у специалистов ГК «Тамаки» ушло более 54 килограммов риса, 20 килограммов лосося и 12 килограммов салата чука. Заправкой для поке стали авторские соусы, производством которых занимается ООО «Европродукт», выпуская их на своей производственной площадке в индустриальном парке «Лыткарино».

Отмечается, что приготовление блюда происходило на глазах у гостей мероприятия и стало настоящим шоу. Рекорд был официально зафиксирован в Реестре рекордов России комиссией международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD. После чего гигантский поке поделили и съели.

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