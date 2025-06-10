Самые востребованные в 2025 году — учителя, онлайн-репетиторы и разработчики программ ИИ и VR
HR-специалист Лоикова раскрыла, какие профессии востребованы в 2025 году
Фото: [pxhere.com]
В интервью агентству «Прайм» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась своим мнением о том, какие специальности будут актуальны на рынке труда в России в нынешнем 2025 году.
В общем, по ее мнению, в этом году особенно актуальны профессии, связанные с инновациями, технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью.
«Многие компании стремятся использовать большие данные и искусственный интеллект для принятия решений, поэтому ищут аналитиков данных и специалистов по искусственному интеллекту. Также пользуются спросом и инженеры по облачным технологиям, ML-инженеры», — говорится в статье.
Специалист подчеркнула, что в системе здравоохранения существует потребность в специалистах узких профилей, таких как медсестры и терапевты. Также наблюдается рост спроса на специалистов в области телемедицины и цифрового здравоохранения.
Лоикова отметила, что в настоящее время существует высокий спрос на преподавателей, онлайн-репетиторов, экспертов по обучению взрослых, создателей образовательных программ с применением искусственного интеллекта и виртуальной реальности.
Ранее россиянам напомнили, что начавшаяся июньская рабочая неделя будет короткой.