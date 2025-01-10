Саранский завод выпустил первую партию их 200 сотовых базовых станций
Фото: [телеграм-канал Артема Здунова]
Саранское предприятие «КТ-спектр» выпустило первую партию из 200 сотовых базовых станций.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
Запуск нового производства обсуждался с директором завода Александром Долбневым еще год назад.
Спрос на сотовые базовые станции есть.
В настоящее время специалисты «КТ-спектр» работают над созданием еще 1300 штук устройств.
В 2023 году при поддержке Фонда развития промышленности в республике на заводе «ЭМ-кабель» было запущено производство кабелей для телекоммуникационного оборудования. Продукция является отечественным аналогом для подключения базовых станций к источникам питания.
Ранее сообщалось о том, что производители Подмосковья получили от ФРП МО более 480 млн руб. на погашение инвесткредитов.