Производители Подмосковья получили от ФРП МО более 480 млн руб. на погашение инвесткредитов

Подмосковный Фонд развития промышленности по итогам прошлого года выдал предпринимателям региона более 480 млн руб. для погашения инвестиционных кредитов, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гранты фонда смогли получить производители, которые работают в сфере импортозамещения. В общей сложности было предоставлено 56 таких грантов 25 юридическим лицам.

Получателей грантов определили в ходе трех конкурсных отборов. Фонд провел их в июне, сентябре и декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержки предпринимателей. Он также поблагодарил все предприятия региона за вклад в экономику страны.