Производители Подмосковья получили от ФРП МО более 480 млн руб. на погашение инвесткредитов
ФРП Подмосковья выдал бизнесу более 480 млн руб. на погашение инвесткредитов
Фото: [freepik.com]
Подмосковный Фонд развития промышленности по итогам прошлого года выдал предпринимателям региона более 480 млн руб. для погашения инвестиционных кредитов, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Гранты фонда смогли получить производители, которые работают в сфере импортозамещения. В общей сложности было предоставлено 56 таких грантов 25 юридическим лицам.
Получателей грантов определили в ходе трех конкурсных отборов. Фонд провел их в июне, сентябре и декабре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержки предпринимателей. Он также поблагодарил все предприятия региона за вклад в экономику страны.