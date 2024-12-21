Савельев: авиакомпании введут скидку 50% на билеты для детей

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев в беседе с журналистами телеканала «Россия» сообщил, что авиакомпании в России будут предоставлять 50-процентную скидку на билеты для детей в возрасте от двух до двенадцати лет.

Напомним, в ходе ежегодной прямой линии, которая состоялась 19 декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству и авиакомпаниям до 14 января решить вопрос предоставления льгот для многодетных семей на перелеты. По его словам, сейчас компании используют различные способы для снижения стоимости билетов, что недопустимо.

«Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты — прим. ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет», — рассказал Савельев.

Он сообщил, что Министерство транспорта, выполняя поручение президента Российской Федерации, данное в ходе прямой линии, уже начало взаимодействовать с авиакомпаниями по вопросу предоставления семьям с детьми 50-процентной скидки на авиабилеты. Ожидается, что к середине января 2025 года будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов на 2025 год. Пассажиры смогут приобрести, среди прочего, авиабилеты по льготной цене в Москву из Благовещенска, Магадана, Хабаровска и некоторых других городов. На обратные билеты тоже будут действовать льготы.