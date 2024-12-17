«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов на 2025 год

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам на следующий год. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

В географию перелетов теперь включены и дальневосточные рейсы.

Пассажиры смогут приобрести авиабилеты по льготной цене в Москву из Благовещенска, Магадана, Хабаровска и некоторых других городов. На обратные билеты тоже будут действовать льготы.

В перечень субсидируемых вошли перелеты внутри Дальневосточного федерального округа и Сибири. Цены на авиабилеты варьируются от 9200 до 10 200 рублей для взрослых пассажиров и до 6700 рублей для детей.

Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» планирует приобрести грузовые самолеты «Волга-Днепр» на запчасти.